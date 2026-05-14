クラブの戦いでは厄介なライバルだろうが、チームメイトになればこれほど心強い存在もいない。チェルシーでプレイするブラジル代表FWジョアン・ペドロは、今季対戦した選手の中で最も驚かされた選手に同じブラジル代表のアーセナルDFガブリエウ・マガリャンイスの名前を挙げた。『TNT Sports』によると、ペドロはマガリャンイスについて次のように評している。「驚かされたね。今季のガブリエウは素晴らしい活躍だ。スペースが出来