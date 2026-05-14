アジア最終予選では圧倒的な力を見せ、3月の親善試合でもイングランド代表を撃破するなど、2026W杯へ日本代表の評価は世界的に上昇してきた。しかし、本番を前に負傷トラブルが連続している。今回『ESPN』は大会へ全48チームの予想スタメンを紹介しているが、日本は選手層の厚さが試されていると負傷トラブルを問題視している。同メディアは森保監督が継続的に採用してきた［3-4-2-1］のシステムをベースに予想を展開しており、GK