朝日新聞が、脳トレパズルゲーム機能『朝日GAMES』をリリースした。会員登録不要で、パソコンやスマートフォンから手軽にプレイできる。 【画像あり】ニュースの合間に遊びやすいパズル 『朝日GAMES』は、1回1分で思考力を刺激するカジュアルな脳トレパズルゲーム。一部のゲームや機能を除き基本プレイは無料で、広告も表示されない。読者がニュースを読む合間に立ち寄れる時間を