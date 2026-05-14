一昔前のバイエルン・ミュンヘンは、ボルシア・ドルトムントやシャルケなどドイツ国内のクラブから主力選手を引き抜く方法でチームの強化を図ってきたが、ここ数年はハリー・ケインやマイケル・オリーセなど、プレミアリーグで活躍する選手を補強対象にしている。そして、同クラブは今年夏の移籍市場でまたしてもイングランドから即戦力を獲得しようとしている。ドイツ紙『Bild』のクリスティアン・ファルク記者によれば、バイエル