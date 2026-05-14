カタール航空は、「夏旅サマーセール」を5月14日から23日まで開催している。東京/成田・大阪/関西発のエコノミークラス、ビジネスクラスを対象に、最大15％を割り引く。搭乗期間は5月14日から9月30日までで、一部期間は対象外となる。大阪/関西〜ドーハ線は、6月16日から週5往復で運航再開を予定している。名古屋発着のバスの利用も対象となる。対象都市は、アムステルダム、アテネ、バクー、バルセロナ、ベルリン、ブカレスト、コ