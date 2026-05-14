認定NPO法人Homedoorとドコモ・バイクシェアは、大阪府で展開するシェアサイクルサービス「HUBchari」と「大阪バイクシェア」のブランドを、4月1日に「HUBchari」へ統合した。利用者は手続き不要で、既存のアカウントをそのまま継続利用できる。 HUBchari HUBchariは2011年にサービスが開始され、ドコモ・バイクシェアは2018年に大阪エリアへ進出。以降、両サービスはポートの相互乗り入れや運