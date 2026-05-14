石井の同点適時打が飛び出した瞬間の首脳陣の喜びよう、チーム一体となっている（C）産経新聞社ヤクルトは5月13日に行われた阪神戦に4−2と勝利。再び首位奪取を果たした。相手先発は試合前まで3戦連続完封と最強左腕の高橋遥人。1回先頭の丸山和郁が右前打で出塁、暴投もからみ、一死二塁から増田珠がシンカーを捉え、先制の適時打をマーク。【動画】ヤクルトが8回に一気に逆転！池山監督をはじめ、盛り上がるベンチその後2