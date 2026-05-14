◆ファーム・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は１４日、ファームリーグ・ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。育成１位・冨重英二郎投手（ＢＣ神奈川）が公式戦初先発。ここまで２軍戦１３試合に登板して１勝１敗２セーブ、防御率５・７９。甲斐拓也捕手とバッテリーを組む。打線は三塚琉生外野手が「４番・左翼」、浅野翔吾外野手が「５番・ＤＨ」で先発出場する。スタメンは以下の通り