重賞２勝馬ショウヘイ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）は、次走に札幌記念・Ｇ２（８月１６日、札幌・芝２０００メートル）を視野に入れていることが分かった。５月１４日、友道調教師が明らかにした。前走の大阪杯では１０着に敗れており、巻き返しを狙う一戦。トレーナーは「宝塚記念は距離が長いし、安田記念は距離が短い。札幌記念は合うと思います」と参戦の意図を説明した。