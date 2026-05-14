インテックス大阪で始まった「猛暑テック」。 去年６月、企業や学校、自治体などで熱中症対策が義務化されたことを背景に「今年の猛暑をどう乗り切るか」をテーマにした製品や技術などが紹介されていて、今回が初開催です。 冷たい空気を大きなファンで循環させることでエアコンのような涼しさを感じられるという「背負えるエアコン」がコンセプトのベストは… （佐藤二葉記者）「冷たい管みたいなのが全身に当た