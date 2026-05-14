ミラノ・コルティナ五輪に出場した美人アスリートが、白バイに乗った姿を公開した。１３日、自身のインスタグラムを更新したのは、フリースタイルスキー・モーグル女子日本代表の中尾春香。「この度、奈良県警の広報大使として『自転車安全利用』について発信させていただくことになりました」とつづり、ブルーの制服をまとい、白バイに乗ったショットをアップした。この投稿にファンからは「白バイカッコいい！」「似合って