天皇賞・春で３着だったアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は、札幌記念・Ｇ２（８月１６日、札幌競馬場・芝２０００メートル）への参戦を視野に入れていることが分かった。鞍上は引き続き武豊騎手が務める予定。５月１４日、管理する友道調教師が明らかにした。友道師は「今は北海道で放牧中なので、直接向こうの競馬場に入厩させると思います」と見通しを語った。