◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦で３勝目を狙って先発登板し、６回終了時点で２安打無失点、８奪三振の好投を見せて３勝目の権利をつかんで規定投球回に到達し、防御率はこの時点で０・８４となった。４月１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦以来約１か月ぶりの