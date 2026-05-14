シリーズSDGs「地球を笑顔にするWEEK」です。人間のさまざまな生理現象の中でも、とりわけ話題にしづらい「生理」。これを性別や年齢関係なく、誰しもが「自分事」として捉え、身近に感じることができる社会を目指して活動する高校生が静岡にいます。中・高あわせておよそ1000人が学ぶ浜松開誠館。生徒が放課後、定期的に行っていることがあります。「（生理用品の）数が少ないので補充していきます」「私たちは普段このような活動