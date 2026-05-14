尹錫悦被告（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国の「非常戒厳」宣言を巡り内乱首謀罪に問われた前大統領、尹錫悦被告（65）の控訴審初公判が14日、ソウル高裁で開かれたが、尹被告は出席しなかった。高裁は、尹被告の公判を他の被告から分離し、期日は改めて指定すると明らかにした。高裁によると、尹被告は前日、担当裁判官を公判から外すよう求める忌避申請を出していた。尹被告は戒厳令宣言は「大統領権限の行使」だとして起訴