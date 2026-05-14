◇MLB ブルージェイズ5-3レイズ(日本時間14日、ロジャース・センター)ブルージェイズの岡本和真選手が日本時間14日、レイズ戦でヒット級の打球をキャッチする好プレーを披露。チームは勝利し、ブルージェイズ公式Xも岡本選手をたたえる投稿をしました。岡本選手は4回、1番のチャンドラー・シンプソン選手が打った3塁線上の痛烈な打球をダイビングキャッチ。チームメイトのウラジーミル・ゲレロJr.選手も思わず、“ナイス！”といっ