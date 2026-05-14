ソフトバンクからトレードでＤｅＮＡ入りした尾形崇斗投手（２６）と井上朋也内野手（２３）が１４日、横浜市内の球団事務所で入団記者会見に臨んだ。新天地での目標に、ＭＡＸ１５９キロを誇り、先発ローテの一角として期待される尾形は「リーグ優勝と日本一。必ず今年、その戦力になりたい」と闘志をたぎらせ、井上朋も「福岡ではなかなか１軍の戦力として活躍できずに、優勝はしたんですけど、できなかったので、ベイスター