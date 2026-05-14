◇ナ・リーグドジャース−ジャイアンツ（2026年5月13日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発登板。6回まで2安打無失点と好投を続け、規定投球回に達した。初回は2死から3番・ラモスを四球で歩かせると、次打者・ディバースに中前打を浴び一、三塁のピンチを背負った。それでもエルドリッジを迎えギアチェンジ。1ストライクからの2球目、100・6マイル（約1