アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の会談が、日本時間14日午前11時半ごろに始まった。会談は、中国の国会議事堂にあたる人民大会堂で行われている。アメリカ側はトランプ大統領のほか、ルビオ国務長官や、ベッセント財務長官らが参加した。会談の冒頭で習主席はトランプ大統領に歓迎の意を表した上で、「中国とアメリカはパートナーであるべきで、ライバルであるべきではない。2026年は両国にとって歴史的な一年にな