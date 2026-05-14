14日、アメリカ・トランプ大統領と中国・習近平国家主席による米中首脳会談が北京で開催される。トランプ大統領の訪中は9年ぶりであり、世界がその行方に注目している。この会談に先立ち、「ABEMA Prime」では、外交、経済安全保障、そして国際情勢の専門家を交え、両国の思惑と落としどころについて議論が交わされた。【映像】訪中し歓迎を受けるトランプ氏■9年ぶりの訪中、トランプ氏の狙いは今回の訪中において特徴的なの