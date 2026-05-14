「スター・ウォーズ」が、いよいよ映画館に帰ってくる！2026年5月22日公開予定の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、壮大な《スター・ウォーズ》サーガの真髄と哲学を受け継いだ、全世界待望の劇場映画だ。 THE RIVERでは、公開に先がけて『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』IMAX版本編特