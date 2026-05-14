5月14日 発表 BANDAI SPIRITSは、同社のプライズ情報を扱う「バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS)」のXアカウントにて、「クレヨンしんちゃん」の商品情報を公開した。 今回公開された情報は、アニメ「クレヨンしんちゃん」より、野原ひろしと園長先生がデキる大人のかっこいい姿をリアルに再現した俺たちのフィギュアシリーズで商品化を予定しているという内容。 ひと仕事終えてなのか、ひと