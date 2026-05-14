ロックバンド・ＲＡＤＷＩＭＰＳの野田洋次郎（４０）が１４日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。占い師の細木数子さんにちなんだ思い出をつづった。「六星占術」の創始者の細木さんの半生を描いたドラマが話題となっているが、野田は「細木数子さんを題材にしたドラマ『地獄に堕ちるわよ』（すごいタイトル）がＮｅｔｆｌｉｘで公開になったそうな。今の若い世代は知らないだろうけど細木さんの影響力は俺らが１０代の時とか