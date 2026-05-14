SHINeeが、6thミニアルバム『Atmos』を6月1日にリリースする。今作は、タイトル曲『Atmos』をはじめ、多彩なジャンルの全6曲で構成されており、6月1日18時より各音楽配信サイトを通じて全曲配信される。【画像】“無免許医師”騒動で自粛のキー、約6カ月ぶりに復帰SHINeeとしては、昨年5月に発表したシングル『Poet | Artist』以来、約1年ぶりとなる新作だけに、高い関心が集まっている。特にSHINeeは、2023年の8thフルアルバム『H