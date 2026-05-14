メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県立の高校で女子生徒のスカートの中を盗撮したとして、教師の男が逮捕されました。 性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、岐阜県各務原市に住む高校教師の北村篤容疑者(36)です。 警察によりますと北村容疑者は13日午後4時ごろ、勤務する岐阜県立の高校の職員室で、会話していた女子生徒のスカートの中を、スマートフォンで盗撮した疑いがもたれて