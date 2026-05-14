【モデルプレス＝2026/05/14】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりんが5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘルシーな食卓を公開した。【写真】新婚の33歳美人YouTuber「彩りが完璧」“居酒屋風”ささみ焼き鳥並んだ食卓◆さおりん、ヘルシー食卓公開さおりんは「ヘルシーご飯」と記し、食卓の写真を投稿。明太子、わさび、梅干しが乗ったささみの焼き鳥3本と人参サラダ、スナップエンドウのおかか和え、