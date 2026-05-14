ガールズグループRed Velvetのアイリーンと、俳優キム・ジェウォンの意外な関係が話題になっている。最近、ネットを通じて、アイリーンとキム・ジェウォンのダンスチャレンジ動画が再注目されている。【写真】大御所女優がアイリーンに“結婚圧”？動画では、去る3月30日に1stソロフルアルバム『Biggest Fan』でカムバックしたアイリーンが、KBS2の音楽番組『ミュージックバンク』に出演後、同番組のMCを務めるキム・ジェウォンと