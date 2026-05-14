メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋大学とトヨタシステムズが、次世代の人材育成を目指し協定を締結しました。 トヨタ自動車の子会社で、情報技術サービスを提供するトヨタシステムズは、名古屋大学内に共同の研究拠点を今年の秋ごろ設置すると発表しました。 この産学連携はAIを活用した技術の研究強化や、即戦力となる人材の確保を目的としています。 共同研究では、AIを活用した人流・物流データ