【モデルプレス＝2026/05/14】KEY TO LIT（キテレツ）の中村嶺亜が14日、都内で行われた「Pureal（ピュレア）」TVCM制作記者発表会に出席。ご褒美時間を明かした。【写真】中村嶺亜「大ファン」なもの「名前も嶺亜とある通り…」◆中村嶺亜、ご褒美時間明かす同ブランドのアンバサダーに就任し、初の単独テレビCM出演となった中村は「中村嶺亜とピュレアの“ピュレア嶺亜コンビ”で、素敵な化学反応や美容旋風を巻き起こせたらなと