ATEEZが、活発な日本活動を予告した。所属事務所KQエンターテインメントによると、ATEEZは7月29日に日本5thシングルをリリースする。【独自写真】ウヨン、WBC始球式で東京ドームに降臨！これに先立ち5月13日には、公式SNSを通じてカジュアルかつ成熟した魅力が際立つ最新イメージを公開。早くも日本ファンの熱い視線を集めている。（写真＝KQエンターテインメント）さらに、ATEEZはシングル発売前日の7月28日に日本国内でのショー