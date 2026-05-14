【モデルプレス＝2026/05/14】フリーアナウンサーの青木裕子が5月12日、自身のInstagramを更新。手作りの柏餅を持つ息子達の姿を公開した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「和菓子屋さんみたい」大量手作り柏餅持つ息子たち◆青木裕子、手作り柏餅公開青木は「旅行はおろか遠出もできなかったけど、それなりに楽しみもつくりながら過ごしました 毎年行ってるお祭りに行けたし お友達親子と行った新大久保も楽しかったし 今年も