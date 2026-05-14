女子バレーボール・SVリーグのヴィクトリーナ姫路は5月12日、イ・ジェヨンを含む選手5名の退団を発表した。イ・ジェヨンは球団を通じてコメントを発表。【写真】韓国女子バレー美人姉妹の大胆スイムウェア「バレーボール選手として復帰する機会をくれた姫路に、心から感謝している。シーズン終盤は怪我の影響で思うようなプレーができなかったが、皆様の応援が大きな力になった」2014-15シーズンの韓国Vリーグ女子新人ドラフトで全