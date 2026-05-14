限りある期間の中でいかに結果を残せるか。学生芸人たちが貫く各々のお笑いスタイルと、その奥にある「人生」を見届ける。お笑いブームが加速し、「学生芸人」も急増中大学でお笑いサークルなどに所属し、ライブや賞レースに出演する「学生芸人」。令和ロマンやラランドなど、最近ではそこからプロとして活躍する芸人も多く、いま注目を集めている。「お笑い界全体が盛り上がるにつれ、『大学お笑い』に参加する人もどんどん増えて