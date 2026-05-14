北朝鮮の金正恩総書記は11日、複数の軍需工業企業所を現地指導。2026年上半期の軍需生産課題の遂行状況を確認し、砲弾や銃弾の生産拡大を評価する一方、生産設備や工程管理の近代化を急ぐよう指示した。国営の朝鮮中央通信が13日に報じた。視察には趙春龍（チョ・チュンリョン）党書記、金正植（キム・ジョンシク）党第１副部長、朴正天（パク・チョンチョン）国防省顧問、金ガンイル国防省副相兼装備総局長ら軍需・国防部門の幹部