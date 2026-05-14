2026年5月14日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、本場・長崎県の皿うどんを徹底調査！【写真】スタジオの試食会で長崎出身・野球解説者の下柳剛が手にしたものは…本場のこだわりを深堀する『あなたはまだ、本当の皿うどんを知らない…長崎県民の真実』のコーナーでは、長崎ちゃんぽんと並び、長崎県を代表する麺グルメである「皿うどん」に注目。全国でも食べられているが、本場・長崎の皿う