2人に1人はがんになると言われる現在。もし、自分や身近な人ががんになったらどうしたらいいのでしょうか。病理学の専門家であり、笑って読める医学書『こわいもの知らずの病理学講義』の著者である仲野徹先生が、がんとの向き合い方をわかりやすく説いた『がんは運である？自分事として向き合うための手控え帖』より、一部を抜粋して紹介します。【書影】『がんは運である？自分事として向き合うための手控え帖』（仲野徹：著
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