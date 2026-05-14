5月13日に新曲『ちりぬるを』を発売した演歌歌手の市川由紀乃さん。2024年夏にステージ１の卵巣がん治療のため活動を休止し、25年2月に復帰してから2枚目のシングルとなります。市川さんにがんの闘病や家族の支え、新曲に込めた思いを聞きました。（取材・文：婦人公論.jp編集部）【写真】こんなにボロボロになるまで…亡き兄・浩司さんからの手紙* * * * * * *由紀さおりさんに背中を押されて…2023年の夏ごろから、生理不順や腰