作家の佐々木禎子さんは、施設に入居していた母親が「レビー小体型認知症」を発症。しっかりして理性的だった母が幻覚や幻聴に悩まされるようになりました。介護の仕事をしていたこともある佐々木さんですが、母の「認知症だと認めたくない」という気持ちに寄り添えず、母親からは存在を無視されたり、よそよそしく振る舞われたりするようになったそうです。ただ、介護を通じて、両親との関係を見つめ直せたと言います。自身の介護