三重で法的トラブルに悩んだら、無料法律相談窓口を活用しましょう 離婚問題や相続問題といった法的トラブルが発生した際は、すぐに弁護士に相談することが重要です。しかし、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと感じる人もいるでしょう。その際は、無料で法律相談ができる窓口を活用することをおすすめします。三重では法律事務所のほか、弁護士会の相談センターや市町村の相談窓口、法テラスなどさまざ