◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平投手が今季4度目の投手専念でジャイアンツ戦に先発登板。5回まで7奪三振無失点の素晴らしい内容で、勝利投手の権利を獲得し、好投を続けています。大谷投手は初回、四球とヒットで2アウト1、3塁のピンチを背負います。それでも続く打者を3球で三振を奪い、無失点で切り抜けます。2回は三者凡退の好投を披露。3回は2アウトを奪ったところで四球で出塁。