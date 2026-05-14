自民党は14日、確定した刑事裁判をやり直す再審制度の見直しをめぐる改正案について正式に了承した。自民党は臨時の総務会を開き、再審開始の決定に不服を申し立てる検察の「抗告」を原則禁止とすることを、刑事訴訟法の「本則」に盛り込んだ改正案を正式に了承した。総務会に出席した自民党議員からは「えん罪被を救っていく希望の光だ」と改正内容を評価する声があがった一方、法案の内容について、国民の理解を得るための広報も