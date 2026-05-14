衆院憲法審査会が１４日午前開かれ、憲法改正を巡る緊急事態条項のイメージ案の議論に入った。大災害など緊急時の国会議員任期延長や内閣による緊急政令の制定を柱としており、各党が意見表明を行った。衆院法制局と審査会事務局が作成したイメージ案は、１２日の審査会幹事懇談会で各党へ事前に示されたもので、１４日の審査会冒頭で法制局が正式に説明した。イメージ案では〈１〉大規模な自然災害〈２〉感染症の大規模な蔓