女優白鳥玉季（16）が14日、都内で、「柳屋あんず油」Presents第9回「黒髪大賞」授与式に登壇した。同賞は化粧品メーカーの柳屋本店が「今もっとも黒髪の似合う人」に向けて美しさを称え、贈られる。過去には川島海荷、本田望結、石井杏奈らも受賞。第8回黒髪大賞に輝いた、林芽亜里はこの日、プレゼンターとして出席した。大賞を受賞した白鳥は黄色いワンピース姿で登場。「今日ここから出る前にメークさん『あんず油』のスプレー