俳優・菊池桃子（58）が、プライベートで訪れたアメリカ旅行中の様子を公開し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】菊池桃子と9歳年上の夫の夫婦ショット（複数カット）2019年11月4日、9歳年上の元官僚・新原浩朗との再婚を発表した菊池。Instagramでは、ドライブに出かけた際の2ショットや結婚記念日デートの様子など、仲むつまじい夫婦の姿も披露し、話題になっていた。アメリカ旅行中の様子を公開2026年5月13日の投