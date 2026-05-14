女優林芽亜里（20）が14日、都内で、「柳屋あんず油」Presents第9回「黒髪大賞」授与式に登壇した。「黒髪大賞」は化粧品メーカーの柳屋本店が「今もっとも黒髪の似合う人」に向けて美しさをたたえ贈られる。過去には川島海荷、本田望結、石井杏奈らも受賞。林はこの日、プレゼンター、新イメージキャラクターとして、透け感のあるピンクのシフォンドレスで登場した。林は「去年は黒髪大賞を受賞してこの場に立たせて頂いて、その1