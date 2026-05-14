13日、フランスで開催されている第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に、深田晃司監督（46）の最新作『ナギダイアリー』が出品された。【映像】松たか子のドレス姿＆上映後の拍手喝采の様子カンヌのレッドカーペットには、深田監督をはじめ、主演で俳優の松たかこ（48）、共演の石橋静河（31）が登場。その後行われた公式上映では、エンドロール中から約7分間にわたり拍手喝采のスタンディングオベーションが巻き起