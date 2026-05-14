スターバックス コーヒー公式X（旧Twitter）は5月12日に投稿を更新。ランチやひと息つきたい午後にぴったりな新フード3種を紹介しました。【写真】おいしそうなスタバの新フード3種厚切りポークカツ、チョコレートテリーヌなど登場！同アカウントは「ランチやひと息つきたい午後に、ぴったりなフードが仲間入り 今日はどれから楽しみたいですか？ ハートの色で教えてください」とつづり、写真を3枚載せています。1枚目は厚切りのポ