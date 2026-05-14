モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは5月13日、自身のInstagramを更新。沖縄を満喫する姿を公開しました。【写真】Cocomiの沖縄満喫ショットプライベート旅行ショットを公開Cocomiさんは「沖縄での写真たち（いまさら）1日目海あがりのバーガーは最高でしたね」とつづり、10枚の写真を投稿。スキューバダイビングを体験したり、ハンバーガーやラーメンを食べたりと、沖縄を満喫しています。プライベートでの旅行と思