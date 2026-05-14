All About ニュース編集部では、2026年4月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ディズニーリゾートに関するアンケートを実施しました。その中から、好きな「ディズニーシーのアトラクション」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：タワー・オブ・テラー／52票失踪事件をきっかけに閉鎖されてしまったホテルの見学ツアーができるアトラクションです。行程で起こるさまざまな超常現象体験