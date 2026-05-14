All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年2月9日に回答があった、兵庫県在住72歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：asitamogennki年齢・性別：72歳・男性居住地：兵庫県家族構成：本人、妻（70歳）、次女（39歳）住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：650万円現預金：2200万円リスク資産：500万円住宅設備への先行投資によって、光